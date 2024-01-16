Движение от Уфы до границы с Татарстаном на трассе М-7 ограничили из-за метели

Ограничения касаются автобусов, грузовиков и такси

УФА, 16 января. /ТАСС/. Движение автобусов, грузовиков и такси ограничили на трассе М-7 от Уфы до границы с Татарстаном, участке трассы Уфа-Оренбург, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

"Введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-7 "Волга" с 1169-го по 1331-й км (от границ Республики Татарстан до Уфы) и Р-240 Уфа - Оренбург, западный обход Уфы с 0-го (населенный пункт Жуково) по 27-й км (населенный пункт Подымалово), в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

Также ограничили движение на трассе Р-240 с 27-го по 272-й км (от Уфимского до Куюргазинского района).