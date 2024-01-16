В Новосибирской области новую инфекционную больницу планируют открыть весной 2024 года

Сроки ввода медучреждения в эксплуатацию уже дважды переносили

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Открыть новую инфекционную больницу в Новосибирской области, сроки ввода которой уже дважды переносились, планируют до 1 июня 2024 года, сообщил в пресс-центре ТАСС министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

"Я думаю, что [это будет] первая половина года", - сказал он.

Изначально медучреждение должны были ввести в 2022 году, затем сроки перенесли на 2023-й в связи с долгим проектированием, которое завершилось только в июле 2023 года, а стоимость строительства выросла с 5 до 16 млрд рублей.

Комплекс сооружений больницы состоит из 21 здания, 10 инженерных сооружений и занимает 24 га. Территория оборудована вертолетной площадкой для санитарной авиации. В состав комплекса входят шесть лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории и оперблок в комплексе с родовым отделением.

Вопрос о необходимости создания в Новосибирске новой инфекционной больницы летом 2020 года впервые подняли депутаты регионального заксобрания в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом. Ранее в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали задействовали областной кардиодиспансер, больницу скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также два федеральных медучреждения. В начале августа 2022 года было получено разрешение на строительство. Ее возведением занимается инвестиционно-строительный холдинг "К1".