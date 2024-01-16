ГД приняла заявление в связи с инициативой убрать памятник "Алеша" в Пловдиве

Депутаты назвали решение болгар откровенной демонстрацией пренебрежительного отношения к истории своей страны

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума на первом пленарном заседании весенней сессии приняла заявление, в котором осуждает инициативу демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша" в городе Пловдиве.

"Депутаты Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации выражают крайнее возмущение в связи с провокационным и циничным предложением членов муниципального совета Пловдива от партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) до конца 2024 года демонтировать памятник советскому солдату-освободителю "Алеша". <…> Очередная безрассудная выходка представителей партии ДСБ - это откровенная демонстрация пренебрежительного отношения к истории своей страны, подлая попытка надругательства над общей исторической памятью наших братских народов, маниакально-отчаянное стремление принизить героический подвиг советских солдат, решающий вклад СССР и советского народа в борьбе с нацизмом во время Второй мировой войны", - указано в документе.

Парламентарии подчеркивают, что инициатива в случае ее поддержки муниципальным советом города "ляжет несмываемым позором как на самих инициаторов, так и на законодательную и исполнительную власть города и со всей очевидностью продемонстрирует неадекватность и политическую близорукость властей Пловдива".

Они напомнили, что прообразом памятника, возведенного по инициативе болгарского народа, стал красноармеец Алексей Скурлатов, кавалер двух орденов Красной Звезды, уроженец Алтая, участвовавший в 1944 году в восстановлении телефонной связи между Софией и Пловдивом. В августе 1982 года Скурлатова встречали в Пловдиве с большими почестями как национального героя и присвоили звание почетного гражданина города, указали депутаты в заявлении.

"Развязанная на Западе варварская война с памятниками советской эпохи - это, в сущности, свидетельство ущербности и беспомощности нынешних западных так называемых элит, которые регулярно демонстрируют тотальную некомпетентность и несостоятельность в решении ключевых вопросов внутренней и международной повестки дня. Призываем членов муниципального совета Пловдива не идти на поводу у провокаторов и приложить необходимые усилия к сохранению культурно-исторических памятников и других объектов материальной и духовной культуры в соответствии с соглашением между правительством Российской Федерации и правительством Республики Болгарии о сотрудничестве в области культуры, образования и науки", - говорится в документе.

Депутаты Госдумы выражают уверенность в том, что жители не только Пловдива, но и Болгарии в целом отстоят памятник и сохранят память о подвигах героев Великой Победы над фашизмом. Заявление палаты парламента будет направлено в том числе в Организацию Объединенных Наций и Парламентскую ассамблею Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.