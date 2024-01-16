В Севастополе из-за непогоды приостановят работу морского пассажирского транспорта

Для населения организуют компенсационный автобусный маршрут

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановит работу из-за ухудшения погоды, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Уважаемые пассажиры. Из-за ухудшения погодных условий в 15:00 будет остановлена работа морского пассажирского транспорта", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для пассажиров организуют компенсационный автобусный маршрут на конечных остановках - площади Нахимова и площади Захарова. Ранее ГУ МЧС Севастополя предупредили о дожде и ветре до 20 м/с на 16 января.

Северную сторону Севастопольской бухты и основную часть города связывает катерное и паромное сообщение. Такая поездка занимает гораздо меньше времени, чем по автомобильной дороге вокруг бухты.