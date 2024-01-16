Мосгорсуд отказался освободить ставшую матерью в СИЗО блогера Битмаму

По версии следствия, она выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемую в особо крупном мошенничестве блогера Валерию Федякину, более известной как Битмама. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Федякиной Валерии Сергеевны на постановление о продлении срока содержания под стражей и оставил ее без удовлетворения", - сказали в пресс-службе. Ранее Замоскворецкий суд продлил ей арест до 15 марта.

Одним из доводов защиты при рассмотрении жалобы стал тот факт, что Федякина недавно родила ребенка в СИЗО. По информации газеты "Известия", после этого ей была выделена отдельная камера в СИЗО "Печатники" для пребывания с ребенком.

Об аресте Федякиной по подозрению в мошеннических действиях в особо крупном размере стало известно в конце сентября 2023 года. По версии следствия, она выводила за рубеж наличные деньги, обменивая их на криптовалюту. Сумма ущерба по одному эпизоду дела составляет около 7 млрд рублей.