В Музее Победы откроется выставка к Международному дню памяти жертв Холокоста

На экспозиции будут представлены предметы быта узников концлагерей, фрагменты их одежды, обувь

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Выставка, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста, откроется в Музее Победы 23 января. Временная экспозиция подготовлена в рамках выставочного проекта "Война: день за днем", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"В выставку войдут предметы из фондов Музея Победы, которые рассказывают о страшных событиях, связанных с Холокостом. В витринах будут представлены предметы быта узников концлагерей, фрагменты их одежды, обувь", - отметили в пресс-службе.

Нашивки, которые представят на выставке, привезены из Германии и переданы в дар музею советской участницей антифашистского движения во время Великой Отечественной войны, корреспондентом ТАСС Галиной Хромушиной. Помимо этого, будут экспонироваться предметы, найденные в гетто поселка Сураж Витебской области на месте расстрела еврейского населения.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 миллионов.