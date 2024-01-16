ГД приняла в I чтении законопроект о сроке возобновления исполнительного производства

Он составит три года с момента устранения обстоятельств, которые послужили основанием для его приостановления

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается предусмотреть возможность возобновления исполнительного производства в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, которые послужили основанием для его приостановления.

Документ внесло в палату парламента правительство РФ в октябре 2023 года. Изменения предусмотрены в Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Гражданский процессуальный кодекс РФ. Предполагается, что взыскатель, должник и судебный пристав-исполнитель смогут подать заявление о возобновлении приостановленного исполнительного производства в течение трех лет с момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его приостановления. При этом пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом на основании ходатайства указанных лиц.

Сейчас в обоих кодексах срок подачи заявления не установлен. Кроме того, по действующей редакции Гражданского процессуального кодекса РФ подать заявление могут лишь взыскатель или пристав.