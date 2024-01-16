Мишустин назвал повышение финансовой грамотности важным условием для развития страны

Премьер-министр сделал акцент на том, что нужно разбираться в современных технологиях и цифровых активах, а для этого разрабатывается соответствующая стратегия

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Повышение финансовой грамотности является одним из существенных условий для дальнейшего развития страны. Такое мнение выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с представителями субъектов РФ по повышению финансовой культуры граждан, которое проходило в координационном центре правительства на ВДНХ.

"Хочу всех вас поприветствовать на совещании, которое посвящено финансовой грамотности и формированию финансовой культуры наших граждан. Но вообще повышение финансовой грамотности - это одно из существенных условий для дальнейшего развития всей страны", - подчеркнул премьер.

Он отметил, что каждый человек после колледжа, института, университета получает профессию, которая дает возможность зарабатывать деньги. "Но не менее важно учиться грамотно распоряжаться своими накоплениями, в первую очередь - ориентироваться в тех инструментах, в современном инструментарии, который так или иначе позволяет сохранить и преумножить личный и семейный капитал и, конечно, защитить его, поскольку сегодня динамично развивающаяся сфера высоких технологий предполагает, в том числе, и наличие киберпреступности и продуктов не совсем, скажем так, качественных", - добавил премьер. Он сделал акцент на том, что нужно разбираться в современных технологиях и цифровых активах, а для этого разрабатывается соответствующая стратегия.

"Нужно перейти от простого набора знаний и компетенций к такой целостной, если хотите, культуре, включающей всю совокупность ценностей и установок, влияющих как раз на поведение человека", - сказал Мишустин. По его словам, в этом заключается главная задача новой Стратегии повышения финансовой грамотности, которая в октябре 2023 года была утверждена правительством.

Он напомнил, что реализация этого документа будет осуществляться по восьми основным направлениям, в том числе информационно-просветительской деятельности, образовательному направлению, подготовке профильных специалистов, взаимодействию с бизнесом и финансовыми организациями и прочим. Мишустин констатировал, что в конечном итоге все это будет способствовать повышению благосостояния жителей страны и внесет свой вклад в динамику инвестиций и экономического роста страны.

Обращаясь к участникам совещания, премьер сказал, что их работа на местах - это не только продвижение финансовой грамотности и ее популяризация, но и получение обратной связи о том, насколько эта деятельность эффективна. Он также обратил внимание на необходимость находиться в постоянном контакте с людьми. "Хочу сказать, что, наверное, за пару десятилетий подход к финансовой грамотности изменился. Министерство финансов давно занимается этой проблематикой, и сегодня уже совсем другие условия, чем это было когда-то на заре зарождения финансовых рынков в новой России", - подытожил Мишустин, пожелав участникам совещания успехов в выполнении всех поставленных задач.