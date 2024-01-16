Более 200 беспилотников закупили для московских колледжей

Почти 900 студентов ежегодно будут практиковаться в управлении беспилотниками, которые применяются в различных отраслях экономики

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 200 новых беспилотных летательных аппаратов закупили для шести столичных колледжей. Кроме того, в них переоборудовали и расширили учебно-тренировочные полигоны и лаборатории, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Сейчас мы оснащаем московские колледжи специальным оборудованием, с помощью которого студенты научатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Для учреждений уже закупили четыре соревновательных полигона и более 200 квадрокоптеров различных модификаций. Кроме того, приобрели около 200 комплектов, с помощью которых можно на практике тренироваться собирать летательные аппараты. Пользуясь обновленной инфраструктурой, почти 900 студентов ежегодно будут практиковаться в управлении беспилотниками, которые применяются в различных отраслях экономики", - сказала Ракова.

Она уточнила, что тренироваться на полигонах будут студенты Московского колледжа бизнес-технологий, Политехнического колледжа имени Н. Н. Годовикова, Колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 и Московского государственного образовательного комплекса, учащиеся по направлению "эксплуатация беспилотных авиационных систем". Воздушное пространство будет ограничено сеткой, студенты обучатся пилотированию и программированию, а также будут отрабатывать специальные сценарии: перемещать грузы, находить предметы, тушить возгорания, делать аэрофотосъемку и многое другое. Такие компетенции полезны в том числе для доставки грузов и лекарств, поиска потерявшихся людей и управления беспилотным такси.

Ракова добавила, что в Колледже полиции открыли лаборатории для программирования и работы с дронами самолетного типа, там же создали детальный макет одного из столичных районов Москвы. С помощью него курсанты научатся находить нужные объекты во время полета коптера. Кроме того, после капитального ремонта открылась модернизированная лаборатория беспилотных летательных аппаратов в отделении "Зябликово" образовательного комплекса градостроительства "Столица". В ней будут осваивать дополнительные компетенции по профессии "оператор наземных средств управления БПЛА", научатся разбирать и собирать квадрокоптеры и управлять ими.