На Украине решили заменить трудовой кодекс от 1971 года

В пояснительной записке к проекту трудового кодекса среди целей нововведения отмечаются "десоветизация законодательства о труде, создание равных правил на рынке труда и балансирование интересов работников и работодателей"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Украинское министерство экономики подготовило проект нового трудового кодекса, который должен заменить действующий с советских времен Кодекс законов о труде Украины от 1971 года. Проект документа опубликован на сайте Федерации профсоюзов Украины.

В пояснительной записке к проекту трудового кодекса среди целей нововведения отмечаются "десоветизация законодательства о труде, создание равных правил на рынке труда и балансирование интересов работников и работодателей, предоставление стимулов для развития социально ответственного бизнеса, инвестирования в национальную экономику, упрощение порядка заключения и расторжения трудовых отношений в сочетании с эффективными механизмами защиты от внезапной потери работы, облегчение поиска новой работы и снижение уровня безработицы".

Действующий кодекс называется "советским как по содержанию, так и по духу", а также демонстрирующим "доминирование регулирующей функции патерналистского государства" в области трудовых отношений. "В нынешних условиях, когда численность работников в производственной сфере сократилась с 2000 года более чем в три раза, есть насущная необходимость адаптировать трудовое законодательство к потребностям новых отношений и новых областей экономики", - указано в пояснительной записке.

Отмечается, что попытки заменить советский кодекс на Украине в последние 20 лет были "недостаточно результативными", так как предыдущие проекты содержали в себе те же проблемы, которые есть в текущем законодательстве. Действующий кодекс, по мнению авторов проекта, представляет собой смесь правовых норм, которые "являются устаревшими и не могут адекватно регулировать современные трудовые отношения".