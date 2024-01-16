В Забайкалье заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 87% за неделю

В трех соцучреждениях региона вводились ограничительные мероприятия

ЧИТА, 16 января. /ТАСС/. Показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Забайкальском крае за неделю увеличился на 87,7%, сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

"За вторую неделю (8-14 января) в Забайкальском крае показатель заболеваемости гриппом, ОРВИ по совокупному населению выше показателя первой недели 2024 года на 87,7%. По результатам лабораторных исследований (без COVID-19) обнаружены вирусы гриппа в 50,6%, вирусы ОРВИ - в 49,4%", - говорится в сообщении.

Из-за высокой заболеваемости в трех социальных учреждениях края вводились ограничительные мероприятия. Кроме того, за неделю в регионе выявили 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на 15,7% больше, чем неделей ранее. В 91% случаев COVID-19 протекает в клинической форме ОРВИ.