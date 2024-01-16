В Белоруссии семьей будут считать только союз мужчины и женщины по рождению

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович сообщил, что в проекте обновленной Концепции национальной безопасности Белоруссии также были усилены и положения, связанные с возникновением рисков и конфликтов с применением ядерного оружия

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Проект обновленной Концепции национальной безопасности Белоруссии усилен положением о защите института традиционной семьи как союза между женщиной и мужчиной по рождению. Об этом рассказал государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Мы усилили концепцию положением о защите института традиционной семьи как союза между женщиной и мужчиной по рождению. Это исключает различные гендерные подходы, рекламируемые на территории Запада хирургические вмешательства по изменению пола и так далее", - приводит его слова издание "СБ. Беларусь сегодня".

Другие изменения концепции

Вольфович добавил, что были усилены и положения концепции, связанные с возникновением рисков и конфликтов с применением ядерного оружия. "Сегодня в Европе и так размещено 150 американских ядерных боеголовок. Это не считая ядерного оружия Франции и Великобритании. Однако некоторые страны просят еще разместить на своей территории. Для чего? Понятно для чего, учитывая их милитаристский характер и агрессивные заявления по отношению в том числе к нашей стране", - пояснил он.

Проект обновленной Концепции национальной безопасности Белоруссии был одобрен Совбезом республики в начале марта прошлого года. Ранее Вольфович сообщил, что проект новой концепции предусматривает обновление ее содержания более чем на 70%.

При этом в документе появилось упоминание о новой сфере - биологической безопасности. Вольфович указывал, что "актуальность обновления <...> концепции вызвана изменениями мировой военно-политической обстановки", которые произошли с момента утверждения действующего варианта концепции в ноябре 2010 года.

Нововведения, в частности, касаются корректировки понятия источника угрозы национальной безопасности, в концепции впервые даны определения риска и вызова национальной безопасности, что позволит более эффективно оценивать ее состояние и оперативно принимать меры реагирования. Кроме того, в перечень стратегических национальных интересов впервые включены новые положения о необходимости всемерной защиты народа Белоруссии как уникальной исторической общности.