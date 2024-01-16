На Ямале заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 56%

С начала сезона в округе выявлено 3 297 случаев гриппа

ТАСС, 16 января. Показатель заболеваемости ОРВИ в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за неделю вырос на 56%, с 2 990 до 4 679 случаев. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За первую неделю 2024 года в округе зарегистрировано 2 990 случаев ОРВИ, из которых 1 622 случая среди населения до 18 лет.

"За вторую неделю 2024 года в округе зарегистрировано 4 679 случаев ОРВИ (из них 2 823 случая среди детского населения до 18 лет)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 140 человек госпитализированы в государственные бюджетные учреждения здравоохранения (ГБУЗ) ЯНАО с диагнозом ОРВИ, из них 95 детей. С начала сезона в округе выявлено 3 297 случаев гриппа среди населения. За вторую неделю 2024 года в инфекционные отделения с диагнозом "грипп" было госпитализировано 65 человек.