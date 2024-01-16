Пострадавший от застрявшего в подъемнике шарфа на курорте Миасса мальчик пришел в себя

Он находился в коме

ЧЕЛЯБИНСК, 16 января. /ТАСС/. Медики в Челябинской области вывели из медикаментозной комы шестилетнего мальчика, который на прошлой неделе пострадал от застрявшего в подъемнике шарфа на горнолыжном курорте "Солнечная долина". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

"Ребенка вывели из медикаментозной комы, он в сознании, дышит самостоятельно. Переведен в отделение, где продолжает получать необходимое лечение. Прогноз врачей положительный", - сказали в пресс-службе.

13 января сообщалось, что пострадавшего доставили в областную детскую клиническую больницу. На распространенной в местных СМИ видеозаписи видно, что мальчик на горнолыжном курорте ехал на подъемнике вместе со взрослым. Когда ребенок начал сходить с подъемника, он упал, шарф затянуло внутрь конструкции, что привело к удушению.

В пресс-службе Следственного управления СК России по Челябинской области сообщили журналистам, что по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья).