В КЧР заболеваемость ОРВИ и гриппом за неделю выросла на 33%

Зарегистрировано 1 256 случаев заболевания

ЧЕРКЕССК, 16 января. /ТАСС/. Эпидемиологический порог по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу Карачаево-Черкесии превышен на 28%, заболеваемость среди жителей республики за неделю выросла на 33%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"За минувшую неделю (с 8 по 14 января) эпидемический порог среди совокупного населения превышен на 28%. Зарегистрировано 1 256 случаев заболевания, прирост составляет 33%", - говорится сообщении.

Чаще всего на прошлой неделе за медпомощью обращались жителей региона в возрасте от 15 лет и старше, уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что выборочное обследование заболевших показало наличие гриппа А H3N2, коронавирусов, парагриппа, метапневмококковой инфекции и нового коронавируса. В КЧР за прошедшую неделю COVID-19 заболели 12 человек, прирост составляет 0,02%.