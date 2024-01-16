В России введут обязательные требования к противогазам

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в законодательстве отсутствуют обязательные для исполнения и применения требования к средствам защиты

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. МЧС России предлагает ввести обязательные требования к противогазам, респираторам и другим средствам индивидуальной защиты (СИЗ) населения от бактериологических, радиоактивных и химических загрязнений.

Как следует из подготовленного проекта закона, с которым ознакомился ТАСС, ведомство предлагает закрепить статью об особенностях технического регулирования в отношении СИЗ в законе "О техническом регулировании". Она предусматривает, что "в отношении средств индивидуальной защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, разработанных для защиты от бактериологических (биологических) агентов и радиоактивных материалов, <...> от токсичных химических веществ, используемых в химическом оружии, <...> обязательными требованиями являются требования", установленные Минобороны при участии МЧС России.

В пояснительной записке к законопроекту, разработанному МЧС, говорится, что в законодательстве России отсутствуют обязательные для исполнения и применения требования к средствам защиты. Также не установлен порядок подтверждения их соответствия установленным требованиям. Это приводит к производству и продаже низкокачественных средств защиты, которые в том числе поступают из-за рубежа, а также к наличию на рынке контрафактной продукции. "Реализация законопроекта позволит повысить эффективность защиты населения от опасностей радиоактивного, химического и биологического загрязнения (заражения) в мирное и военное временя за счет повышения качества средств защиты и установления барьеров на пути реализации контрафактных средств защиты", - считают в МЧС.

Проект закона разработан в соответствии с поручением правительства РФ, которое было дано по итогам доклада президенту по вопросу установления обязательных требований к средствам защиты от боевых отравляющих веществ, предназначенных для гражданской обороны и защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, а также установления порядка оценки соответствия средств защиты установленным требованиям.

Средства индивидуальной защиты населения предназначаются для защиты от попадания внутрь организма, на кожные покровы и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств. Например, к СИЗ органов дыхания относятся респираторы, противогазы, противопыльные тканевые маски и марлевые повязки, к средствам защиты кожного покрова - защитные костюмы и резиновые сапоги.

Поправки в закон должны вступить в силу в феврале 2026 года в случае их принятия.