Заморивший голодом более 400 человек кенийский пастор предстанет перед судом

Пол Маккензи проповедовал крайние формы голодания, что, по его мнению, является для верующего наиболее быстрым путем обрести вечную жизнь

НАЙРОБИ, 16 января. /ТАСС/. Кенийский пастор Пол Маккензи, задержанный в апреле в связи с расследованием гибели 429 последователей его евангелической секты, а также еще 94 подозреваемых, предстанут перед судом. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на прокурора.

"После тщательного анализа доказательств генеральный прокурор <...> заявил о возможности привлечения к ответственности 95 подозреваемых", - говорится в заявлении прокуратуры.

Секта "Хорошие новости" базировалась на востоке Кении на территории расположенного в лесу Шакахола поместья пастора, который около 20 лет назад создал секту. Специальная группа экспертов 1 мая начала вскрытие эксгумированных тел. Специалисты получили данные, согласно которым большинство из них умерли от голода.

На протяжении последних двух десятилетий Маккензи проповедовал крайние формы голодания, что, по его мнению, является для верующего наиболее быстрым путем обрести вечную жизнь. Как уже сообщили очевидцы, Маккензи объявил, что 15 апреля 2023 года произойдет конец света и членам его секты следует умереть накануне этого дня, чтобы не стать жертвами апокалипсиса и тем самым обречь себя на вечные муки. Пастор сдался властям в апреле 2023 года и ожидает суда. Дело рассматривается особым трибуналом по причине исключительной тяжести обвинений.