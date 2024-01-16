В Северном Китае восстанавливают тысячелетний каменный столп с буддийскими текстами

Каменное сооружение в форме пагоды высотой 16,44 м было возведено в 1038 году при династии Северная Сун

ПЕКИН, 16 января. /ТАСС/. Реставраторы приступили к реконструкции самого высокого из существующих в Китае древних буддийских каменных столпов. Он находится в уезде Чжаосянь (провинция Хэбэй, Северный Китай).

Как сообщило на своем сайте народное правительство уезда, столп высотой 16,44 м был возведен в 1038 году при династии Северная Сун (960-1127). Каменное сооружение в форме пагоды покрыто священными буддийскими текстами, по названию которых столп также именуют "Сутра Дхарани".

Время оставило следы на поверхности столпа: на нем заметны сколы, а верхняя часть приобрела заметный наклон. Восстановительные работы продлятся около года. По словам директора учреждения защиты культурных реликвий уезда Лу Дунли, реставраторы промоют поверхность столпа, укрепят корпус, выпрямят верх конструкции. Специалисты постараются максимально использовать однородные материалы, а также технологии, которыми пользовались древние мастера.

Столп украшен резьбой с изображениями драконов, мифических зверей и облаков и считается выдающимся образцом китайской архитектуры и скульптурного искусства. Сооружение представляет особую ценность для изучения культуры и искусства династии Северная Сун. Оно внесено в список объектов охраны культурных реликвий Китая государственного значения.