В Кировской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов

Ограничение будет действовать до 17 января

КИРОВ, 16 января. /ТАСС/. Временное ограничение движения грузового транспорта по дорогам регионального и межмуниципального значения введено в Кировской области из-за непогоды, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В Кировской области из-за снегопада принято решение ограничить движение грузового транспорта (свыше 3,5 тонны) по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения. Ограничение будет действовать с 18:00 мск 16 января до 10:00 мск 17 января", - говорится в сообщении.

16 января и 17 января местами по Кировской области ожидается усиление ветра до 23 м/с, сильный снег, метель. На дорогах возможны снежные заносы, гололедица.