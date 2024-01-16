Суд арестовал счета обвиняемого в мошенничестве экс-президента "Балтики"

Аналогичную меру применили в отношении автомобилей Skoda Kodiaq и Volvo XC 60 Дениса Шерстенникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Выборгский районный суд Петербурга продлил арест экс-президенту пивоваренной компании "Балтика" Денису Шерстенникову по делу о мошенничестве, а также арестовал его счета и автомобили. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дениса Шерстенникова. Суд продлил меру по 29 марта 2024 года. Кроме того, постановлениями суда наложен арест на денежные средства Шерстенникова ($200 тыс. и €100 тыс.), а также автомобили Skoda Kodiaq и Volvo XC 60", - говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения бывшему вице-президенту "Балтики" Антону Рогачевскому. Следователь указал, что о смягчении меры просили представители пивоваренной компании, чтобы Рогачевский мог оказывать консультационные услуги по ее текущей деятельности. Кроме того, он полностью признал вину.

О задержании обоих фигурантов стало известно 16 ноября, в тот же день Выборгский районный суд города отправил их в изолятор. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, в конце октября полиция возбудила уголовное дело по факту причинения имущественного ущерба (ч. 2 ст. 165 УК РФ) Росимуществу, которое управляет "Балтикой" с июля 2023 года. 14 ноября состав преступления переквалифицировали на мошенничество.

По данным предварительного расследования, с марта 2022 года по июль 2023-го года фигуранты заключили договор с Carlsberg о получении прав на использование ее международных пивных брендов внутри России и при этом знали, что на деле представители датской стороны передавать их "Балтике" не намеревались. Российская компания на 20 лет (до 2042 года) передавала право на реализацию продукции под брендом "Балтика" в шести странах СНГ и Монголии казахстанскому ТОО "Карлсберг Казахстан" и белорусскому ООО "Виста БиУай Ко". За вторую часть сделки "Балтика" должна была получить от партнеров 295,6 млн рублей. Как оказалось, первая часть соглашения датской компанией исполнена не была, а вторую исполнила только российская сторона - права на популярный бренд "ушли" за границу, а многомиллионная оплата за это не последовала.

В марте 2022 года Carlsberg Group приняла решение о продаже своего бизнеса в России. 16 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче активов Carlsberg Group в России во временное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество). В соответствии с распоряжением Росимущества с 17 июля президентом пивоваренной компании "Балтика" назначен Таймураз Боллоев.