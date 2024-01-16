В Подмосковье на 10,5% увеличилось за год количество преступлений в IT-сфере

Значительно увеличилось количество краж с банковских счетов и хулиганств - на 68,7% и на 39,3%

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Более 16,5 тыс. преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации, зарегистрировано в Подмосковье за прошедший год. Это на 10,5% больше, чем годом ранее, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Количество зарегистрированных преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, увеличилось на 10,5%, за год их зарегистрировано 16 644", - сказали в пресс-службе.

По данным надзорного ведомства, значительно увеличилось количество краж с банковских счетов и хулиганств - на 68,7% и на 39,3% соответственно. При этом более чем на 20% снизилось количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, а также людьми в состоянии алкогольного опьянения.

Всего за 2023 год в Подмосковье было зарегистрировано 70 273 преступления, что на 5,1% меньше, чем в 2022 году.