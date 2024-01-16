Трепова сообщила, что выполняла задания кураторов в расчете на переезд на Украину

Она рассказала, что поручения давали украинский журналист Роман Попков и его знакомый под ником Гештальт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 января. /ТАСС/. Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта в петербургском кафе, где погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), на допросе в суде сообщила, что выполняла поручения украинского журналиста Романа Попкова и его знакомого под ником Гештальт, которым сообщала о своем намерении переехать на Украину.

"Я его [Попкова] знала как журналиста достаточно давно. В конце 2021 года я подписалась на его социальные сети, в том числе на Telegram-канал и аккаунт в Twitter. В начале 2022 года так получилось, что он подписался на меня тоже. Я очень переживала из-за начала СВО, не поддерживала ее, сочувствовала украинцам как пострадавшим. На волне эмоций и ужасных новостей я сама написала Роману и спросила, нет ли возможности приехать в Украину волонтером, оказывать гуманитарную помощь, потому что у меня есть еще медицинское образование, возможно, это может пригодиться. Он тогда ответил, что подумает и ответит позже, что в Украине все сложно", - рассказала Трепова.

По словам девушки, спустя полгода Попков написал ей, что готов помочь, если у нее еще осталось желание переехать на Украину, на что Трепова дала предварительное согласие. В октябре 2022 года Попков предложил Треповой стать его "тайным агентом" и попросил сходить на встречу "Киберфронта Z", объяснив интерес журналистскими задачами: ему необходимо было узнать, "что происходит в патриотически настроенной части российского общества". Он же попросил Трепову купить одну-две sim-карты для "более безопасной" связи с ним.

В ноябре Попков связал Трепову с другим куратором, который должен был заняться вопросами ее переезда. Подсудимой этот человек известен под ником Гештальт из мессенджера, в котором они общались. От Гештальта Трепова получила большую часть заданий, связанных с Владленом Татарским. Этот куратор передал обвиняемой аккаунт службы доставки СДЭК, по которому она получала от него посылки, и канал в Telegram, который велся от имени студентки Петербургской Академии художеств Анастасии Криулиной. Ее именем, в соответствии с легендой, Трепова должна представляться Татарскому при посещении публичных мероприятий с его участием. Все расходы Треповой на перемещения, проживание на съемных квартирах и другие траты в рамках поручений ей компенсировали переводами на ее криптокошелек, куда перечислили в общей сложности более 190 тыс. рублей.

Посылку со статуэткой, которую Трепова должна была подарить Татарскому, она получила 8 марта 2023 года. При этом, как рассказала Трепова, ее удивили большие размеры скульптуры - она подумала, что в ней может быть спрятана взрывчатка. В тот момент она спросила куратора, не собираются ли Татарского убить, как Дарью Дугину, но Гештальт ответил, что в статуэтке находятся только прослушивающее устройство и GPS-трекер, а закрепленный на ее основании магнит предназначен "для запуска микрофона, и чтобы раньше времени не разряжался аккумулятор".

О процессе

Второй Западный окружной военный суд с 15 ноября рассматривает уголовное дело Треповой и ее предполагаемого сообщника Дмитрия Касинцева на выездном заседании в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, 2 апреля Трепова, выполняя указания действовавших на Украине лиц, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве военкор погиб, ранения получили еще 52 находившихся в помещении человека. Касинцева считают причастным к укрывательству Треповой в своей квартире после теракта.