В Башкирии на трассе М-5 ограничили движение грузового и пассажирского транспорта

Решение приняли из-за непогоды

УФА, 16 января. /ТАСС/. Движение грузового и пассажирского транспорта ограничили на федеральной трассе М-5 по всей Башкирии из-за непогоды, сообщили в ГУ МЧС по региону.

"На трассе М-5 "Урал" введены ограничения, участок увеличен (от границы Республики Татарстан до границы с Челябинской областью, протяженность 354 км), на участке развернуты подвижный пункт обогрева и направлен мобильный пункт обогрева МЧС России", - говорится в сообщении.

Ранее движение было ограничено на 10 участках федеральных и региональных дорог общей протяженностью более 430 км. По данным ведомства, в Башкирии наблюдаются порывы ветра до 15-20 м/с и снежные заносы на дорогах.