В Псковской области смогут лишать юрлицо статуса регоператора ТКО за плохую работу

Вопрос об ужесточении контроля за работой регионального оператора по обращению с коммунальными отходами был внесен на рассмотрение по инициативе губернатора Михаила Ведерникова

ПСКОВ, 16 января. /ТАСС/. Депутаты Псковского областного собрания на внеочередной сессии приняли поправки в региональное законодательство, которые ужесточают контроль властей за деятельностью регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Теперь областное правительство может лишать юридическое лицо статуса регоператора, сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Региональный закон, расширяющий полномочия исполнительных органов в области обращения с отходами производства и потребления, приняли депутаты на внеочередной сессии собрания. Регион закрепил за собой право устанавливать правила осуществления деятельности региональных операторов по обращению с ТКО, включая контроль за их исполнением и возможность лишения юридического лица статуса регионального оператора в случае ненадлежащего выполнения с его стороны взятых обязательств", - отмечается в сообщении.

Как уточнил в ходе заседания спикер регионального парламента Александр Котов, вопрос об ужесточении контроля за работой регионального оператора по обращению с коммунальными отходами был внесен на рассмотрение по инициативе губернатора Михаила Ведерникова.

"Речь идет о закреплении полномочий за органами исполнительной власти области, которые будут способствовать осуществлению более жесткого, четкого контроля за деятельностью по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов и в частности за деятельностью регионального оператора. В изменениях, которые вносим в закон, есть норма, которая предполагает установление органами исполнительной власти области порядка лишения юридического лица статуса регионального оператора. Это крайняя мера в плане осуществления контроля, но она необходима. По поводу "мусорного коллапса": он уже давно разгорался. Во многих районах области все контейнерные площадки были переполнены, контейнеры своевременно не вывозились", - отметил Котов.

Решение об ужесточении закона в отношении работы регоператора по обращению с ТКО власти Псковской области приняли после ситуации, которая произошла в начале года. На прошлой неделе ТАСС сообщал, что за новогодние праздники коммунальные отходы скопились у подъездов домов в Пскове и на контейнерных площадках в районах области. В адрес властей поступило несколько сотен жалоб, были выявлены случаи, когда мусоропроводы забивались до третьего этажа. По данным властей, основой "мусорного коллапса" стали неурегулированные финансовые вопросы между регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами "Экопром" и предприятием по сортировке мусора "Спецтранском". Губернатор Михаил Ведерников, оценивая работу этих компаний, тогда назвал ситуацию "свинством по отношению к людям".