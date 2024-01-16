Румынские фермеры вновь заблокировали КПП "Викову-де-Сус" на границе с Украиной

Офицер пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник отметил, что блокирование погранпунктов "Сирет" и "Порубное" продолжается уже более суток

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Румынские фермеры опять заблокировали движение грузовиков на пункте пропуска "Викову-де-Сус" на границе с Украиной. Об этом сообщил офицер пресс-службы Черновицкого пограничного отряда Константин Лисник.

"Возле пункта пропуска" Викову-де-Сус", что напротив нашего перехода "Красноильск", блокировка прекращалась вчера около 23:00 (около 00:00 мск - прим. ТАСС). А уже сегодня в 10:15 (11:15 мск - прим. ТАСС) перекрытие возобновилось", - сказал он в комментарии агентству Укринформ.

Лисник также отметил, что блокирование погранпунктов "Сирет" и "Порубное" продолжается уже более суток. По его словам, протестующие пропускают легковые автомобили, автобусы и пешеходов, движение перекрыто для грузовиков. Укринформ уточняет, что действия румынских фермеров привели к возникновению очереди на выезд с Украины: на КПП "Порубное" очередь из грузовиков сейчас возросла до 700 машин, на КПП "Красноильск" - до 20 грузовых автомобилей.

Украинское издание "Страна" во вторник сообщило, что очередь из грузовиков на румынском КПП "Сирет" растянулась уже на 11,5 км, а протестующие проинформировали перевозчиков о намерении продлить блокировку пункта пропуска до 20 января.

О протестах румынских фермеров

Протесты румынских фермеров и водителей грузовиков продолжаются уже седьмой день после того, как в минувшие выходные дни переговоры с представителями ряда министерств провалились. Участники акций протеста вывели на трассы грузовики и тракторы, замедляя или блокируя движение автотранспорта на национальных и окружных дорогах, внутри городов, на КПП.

Фермеры и водители протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также продолжительных проверок на границах страны из-за большого количества украинских грузовиков.

Глава Генерального инспектората румынской полиции Беноне Мариан Матей сообщил, что возбуждены 24 уголовных дела по статье о подстрекательстве в связи с призывами участников протеста в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

15 января премьер-министр Румынии Марчел Чолаку потребовал в ходе рабочей встречи с главами МВД, Минсельхоза, Минтранспорта и Минфина ускорить подготовку нормативных актов для урегулирования проблем румынских фермеров и водителей грузовиков.