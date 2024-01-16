Путин убежден, что развитие России начинается с любви к своей малой Родине

По словам президента, "любовь к малой Родине - очень личное, теплое чувство"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Развитие России, в том числе на мировой арене, начинается с работы людей "на местах", на своей малой Родине, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии "Служение".

"Дорогие друзья, я очень рад приветствовать участников первого всероссийского муниципального форума "Малая Родина - сила России". Название-то какое!" - обратился глава государства к участникам торжественного события. Он отметил, что на церемонии присутствуют представители муниципального сообщества из всех регионов страны. "Люди, которые в своих городах, районах, сельских поселениях добиваются реальных изменений к лучшему, свое призвание находят в труде на благо сограждан", - подчеркнул Путин.

По его словам, в самом названии форума заложено очень многое, заложен глубокий смысл. "Любовь к малой Родине - очень личное, теплое чувство. Но одновременно оно обладает громадной созидательной силой, силой поистине общенационального значения. Ведь преображение и укрепление всей страны, ее уверенное движение вперед, скажу больше, позиции России в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест, для тех мест, где родился, где прошло детство, где сейчас живут твои близкие, твоя семья, твои друзья, земляки. Со стремления внести свой вклад в процветание и развитие своего города, поселка, района", - убежден президент. Он отметил, что это созвучно и словам легендарной песни "С чего начинается Родина".

Путин обратил внимание, что муниципальная власть - ближе всего к людям. "Конечно, так оно и есть. От нее напрямую зависит качество повседневной жизни наших граждан. И хочу вновь повторить, именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны", - заключил он.

Также глава государства обратил внимание, что основные мероприятия форума прошли на площадке выставки "Россия", где масштабно, увлекательно представлены достижения РФ. "Думаю, вы почувствовали эти достижения. Результат нашей, прежде всего, вашей, дорогие друзья, работы", - подытожил он.