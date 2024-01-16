Путин заявил, что смысл служения Родине - в счастье и благополучии родной страны

Президент РФ отметил, что из любви к родным местам рождается общее понимание ценностей суверенитета, свободного развития России

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Счастье и благополучие родной страны, будущее детей являются смыслом служения Родине, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение".

"Работа в местном самоуправлении, безусловно, требует особой отзывчивости, умения воспринимать проблемы в сложных ситуациях, причем воспринимать их как свои собственные. Понимая, что все мы действуем ради общей цели: счастья и благополучия родной страны, будущего наших детей. В этом и есть смысл служения Родине согражданами, когда наивысшей ценностью выступает общее благо, сопричастность к судьбе Отечества и готовность сплотиться в моменты исторических вызовов", - сказал он.

Глава государства поздравил всех победителей и лауреатов премии, сообщив, что "очень рад вручить награду в специальной номинации - "Судьба человека - Гордость отечества". По его словам, эта премия - дань уважения тем людям, которые направляют свои силы и энергию на решение важных задач для жителей городов и поселков, а также способствуют преобразованию населенных пунктов, в которых трудятся. "Именно из таких конкретных изменений к лучшему для жизни людей, для их благополучия - начинается путь к новым большим успехам", - обратил внимание Путин.

"А из любви к родным местам, - разным, уникальным, неповторимым, - рождается наше общее понимание ценностей суверенитета, свободного развития России, нашего права самим определять свое будущее. И безусловно, без всяких сомнений, мы это право гарантируем", - подчеркнул президент.