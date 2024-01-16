Путин заявил, что голос местного самоуправления должен учитываться при принятии решений

По словам президента, поэтому представители местной власти принимают активное участие в работе Государственного совета

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Голос местного самоуправления должен учитываться в процессе принятия решений, именно поэтому представители местной власти принимают активное участие в работе Государственного совета, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Нам очень важно, чтобы <…> голос местного самоуправления был напрямую услышан в процессе принятия решений", - сказал глава государства на церемонии вручения всероссийской муниципальной премии "Служение". По словам президента, "именно поэтому представители муниципальных органов [власти] участвуют в работе Государственного совета".

Путин в этой связи отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей, в том числе молодых, чувствовали себя востребованными на всех уровнях публичной власти и, конечно же, становились частью муниципального сообщества.

Глава государства напомнил, что сегодня был подписан указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ". "Давно пора бы это сделать", - сказал президент, подчеркнув, что среди тех, кто посвящает себя муниципальной работе, очень много достойных людей, которые на деле возрождают лучшие традиции отечественного местного самоуправления. "А его богатейшая история уходит вглубь веков, фактически, история становления сильного, единого Российского государства - это и творческое развитие местного самоуправления", - добавил Путин.