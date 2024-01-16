Путин вручил муниципальную премию "Служение" главе башкирского сельского поселения

Награда присуждена за особый вклад в служение людям

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии вручил всероссийскую муниципальную премию "Служение" в специальной номинации "Судьба человека - гордость Отечества".

Ее получила Ильнара Сафина - глава сельского поселения Мещегаровский сельсовет Салаватского района Башкирии. Награда присуждена за особый вклад в служение людям.

Сафина стала главой Мещегаровского сельсовета, заменив на этом посту своего мужа, который ушел в июле 2022 года защищать интересы Родины. Рустам Сафин по собственной инициативе сложил полномочия главы сельского поселения в связи с зачислением во второй башкирский добровольческий батальон имени Героя России, гвардии майора Александра Доставалова. В декабре 2022 года за успешное выполнение боевого задания, проявленное мужество и героизм в зоне СВО Сафин был награжден орденом генерала Шаймуратова (государственная награда Башкирии).

При этом жители сельского поселения выбрали на пост главы его супругу Ильнару Сафину. Под ее руководством Мещегаровский сельсовет занял первое место среди сельских поселений во всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных формах". По инициативе Ильнары Сафиной Мещегаровский сельсовет стал активным участником марафона "Муниципальный диалог".

О премии

Всероссийская муниципальная премия "Служение" в этом году присуждается впервые. Мероприятие проводится по поручению президента. Награда присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества - людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.