Лицей УрФУ будет проводить образовательные смены для 2 тыс. школьников в новом кампусе

Общая площадь нового корпуса лицея составит 24 тыс. кв. м

ТАСС, 16 января. Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ) планирует проводить круглогодичные образовательные смены для школьников со всей России. Реализовать проект позволит новый кампус УрФУ, в который в будущем переедет лицей, сообщила ТАСС директор СУНЦ Лариса Рожкова перед презентацией "Кампус УрФУ - центр цифровой трансформации" на площадке выставки "Россия" на ВДНХ.

"Мы готовимся к проведению круглогодичных образовательных смен для талантливых школьников. Сейчас мы составляем программы на 10 месяцев года, смены будут длиться 21 день. Реализовать проект позволит новый кампус УрФУ, планируем принимать около 2 тыс. школьников в год", - сказала Рожкова.

Общая площадь нового корпуса лицея составит 24 тыс. кв. м, в нем смогут обучаться 1 175 человек. Сдать объект в эксплуатацию планируется к ноябрю 2025 года.

Она отметила, что у педагогов лицея есть большой опыт в проведении смен: ранее заведение проводило летние образовательные смены на 50 человек, но с появлением большего количества турниров и в связи с отсутствием необходимого ресурса смены прекратили. Новый кампус поможет решить проблему.

Также с появлением новой площадки, отмечает Рожкова, вырастет и количество участников турниров, проводимых в СУНЦ. "На различные турниры и интеллектуальные соревнования на сегодняшний день мы принимаем 1 500 человек ежегодно, надеемся увеличить это количество, благодаря новой инфраструктуре мы будем принимать до 3 тыс. человек в год", - сказала Рожкова. Она добавила, что последние два года лицей отмечает снижение количества участников соревнований из других городов и регионов. Одна из основных причин - отсутствие у лицея площадей для размещения очных участников.

Новый кампус Уральского федерального университета возводится в Новокольцовском районе Екатеринбурга благодаря национальному проекту "Наука и университеты", реализуемому Минобрнауки России. Здесь будут развернуты площадки двух институтов УрФУ - радиоэлектроники и информационных технологий, экономики и управления, а также вузовского лицея - Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ УрФУ). УрФУ является участником программы "Приоритет 2030".

О регионе на ВДНХ

Презентация кампуса проходит в рамках мероприятий, приуроченных к 90-летию Свердловской области. 17 января Свердловская область отметит 90-летие образования. На Международной выставке-форуме "Россия" Свердловская область представлена стендом в виде "Демидовского лофта". За два месяца работы выставки с достижениями и достопримечательностями Среднего Урала познакомились 900 тыс. человек.

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин подчеркнул в разговоре с корреспондентом ТАСС, что в год 90-летия области особенно важно продемонстрировать молодежи - участникам выставки "Россия" перспективы развития региона.

"Сегодня очень важное мероприятие - презентация проекта губернатора Евгения Куйвашева "Кампус". Мы по праву считаем Екатеринбург студенческой столицей - у нас очень много молодежи, они едут к нам учиться, <…> и мы показываем перспективу развития: сегодня уже построен кампус в районе Новокольцовского в Екатеринбурге, сейчас он развивается, строятся новые корпуса, и нам очень важно [это] на выставке здесь презентовать федеральным органам власти и потенциальным студентам. Очень много молодежи на выставке, <…> мы показываем [им], что будущее можно связать со Свердловской областью", - поделился он.