Госдума в 2023 году сэкономила на взносах в международные организации и закупках

Председатель палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что экономия составила 1,2 млрд рублей

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Госдума в 2023 году сэкономила 1,2 млрд рублей в том числе на закупке товаров и услуг и взносах в международные организации. Об этом ТАСС сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Всего размер сэкономленных Государственной думой средств в 2023 году составил 1 млрд 200 млн рублей", - сказал он.

По словам Володина, экономия от закупки товаров и услуг составила 775 млн рублей. "Из них 206 млн рублей - экономия по авиаперелетам депутатов", - отметил председатель Госдумы.

Кроме того, Володин сообщил, что 181 млн рублей удалось сэкономить по расходам депутатов в субъектах, в том числе на автотранспорт, 89 млн - по взносам в международные организации, командировочным расходам.