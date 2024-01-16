Жителей Генического округа предупредили об отключении ТВ и радио 17 декабря

Оно будет связано с проведением технического обслуживания оборудования

ГЕНИЧЕСК, 16 января. /ТАСС/. Цифровое телевещание и радио временно отключат в Геническом округе Херсонской области 17 декабря, сообщается в Telegram-канале министерства цифрового развития и массовых коммуникаций региона.

"17 декабря с 09:00 по 17:00 в Геническе и муниципальном округе будет отключено цифровое ТВ и радио. Отключения будут связаны с проведением технического обслуживания оборудования", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что после окончания работ телерадиовещание в округе станет работать лучше.