Путин заявил о разных ценностях бойцов СВО и тех, кто "прыгает без штанов на мероприятиях"

Президент считает, что участников специальной военной операции важно привлекать к работе в муниципалитетах

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Участников специальной военной операции (СВО) важно привлекать к работе в муниципалитетах, у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

"Конечно, надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это, когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях, здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что, если такие люди хотят работать в муниципалитетах, "конечно, их нужно привлекать к этой работе".

Также, по словам Путина, важно привлекать к работе в муниципалитетах молодежь. "Как мы любим говорить, штамп такой, но тем не менее он оправданный - за молодыми будущее. Они лучше чувствуют свои поколения, поколенческие вещи лучше себя пропускают и тоньше могут реагировать на запросы общества. Это важно", - убежден президент.

Он напомнил, что в конце прошлого года стартовала программа развития муниципального кадрового управленческого резерва "Школа мэров", на первых двух потоках обучается уже 160 человек. "В этом году будут запущены еще два потока. Очень бы хотелось, чтобы это была хорошая, нужная для вас площадка - и для вас, и для ваших подчиненных", - добавил глава государства.

В числе прочего президент напомнил о начале работы Цифрового университета муниципалитетов и о программе повышения привлекательности государственной и муниципальной службы среди молодежи "ГосСтарт". Путин предложил обсудить, что можно сделать дополнительно для привлечения кадров.