Комитет ГД поддержал проект о заморозке трудового контракта мобилизованных госслужащих

Также в законопроект внесены поправки, касающиеся замещающих военнослужащих сотрудников, так как их "трудовые гарантии тоже должны быть соблюдены", сообщил председатель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о временной приостановке трудового контракта государственных служащих на время их призыва на военную службу.

Законопроект был внесен группой сенаторов и депутатов 3 апреля 2023 года и был принят в первом чтении 23 мая 2023 года. Предлагается внести изменения в закон "О системе государственной службы Российской Федерации" в части обеспечения трудовых гарантий мобилизованным, а также заключившим военный контракт госслужащим. Трудовой контракт с ними предлагается временно приостановить, при этом сохранив за ними должность. Трудовой контракт возобновляется по окончании военной службы на остаток срока его действия со дня приостановления.

"С учетом всех поправок мы законопроект этот примем и уже будем, наверное, к концу января <...> предлагать ко второму и третьему чтению", - сказал ТАСС председатель комитета Алексей Диденко.

По словам депутата, в законопроект внесены поправки, касающиеся замещающих военнослужащих сотрудников, так как их "трудовые гарантии тоже должны быть соблюдены". Им будет предлагаться иная должность в рамках государственной службы.