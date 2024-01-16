СМИ: в Дании отметили значительный рост популярности королевской семьи в Instagram

По информации Ritzau, на аккаунт датского королевского дома подписаны около 1 млн пользователей, что означает прирост в 200 тыс. с начала 2024 года

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Популярность датской королевской семьи в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в России) значительно выросла. Об этом сообщает агентство Ritzau.

На аккаунт датского королевского дома в Instagram подписаны около 1 млн пользователей, что означает прирост в 200 тыс. с начала этого года. В конце 2023 года их было 810 тыс. В минувшие выходные пополнение составило 150 тыс. подписчиков.

Датский королевский дом значительно опережает по числу подписчиков монаршие дворы соседних стран. В Швеции за жизнью монархов постоянно наблюдают 620 тыс. человек, в Норвегии - 350 тыс. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также не может сейчас сравниться с датской королевской семьей, имея лишь 380 тыс. подписчиков.

14 января, в день провозглашения нового монарха Фредерика Х, на площади перед дворцом Кристиансборг собрались около 75 тыс. человек, желавших приветствовать восшествие на престол сына Маргрете II. Подсчет был произведен экспертами Датского технологического университета (ДТУ) на основании фотоснимков площади. Статистика не охватывает тех, кто стоял вдоль пути следования королевской кареты и у столичной резиденции датских королей Амалиенборг.

Оператор мобильной связи "3" тоже подсчитал граждан, вышедших поприветствовать монархов, и пришел к выводу, что между 14:00 и 15:00 (16:00 и 17:00 мск), когда Фредерик X был провозглашен королем, поблизости от Кристиансборга находились 174 тыс. человек. Столь большой разрыв в цифрах объясняется разницей в методике подсчета. Если в ДТУ использовали визуальную информацию, то расчеты "3" основывались на данных с мачт сотовой связи, расположенных в этом районе.

Фредерик сменил на престоле свою мать, королеву Маргрете II, которая отреклась от трона после 52 лет пребывания на нем, став первым за почти 900 лет датским монархом, добровольно сделавшим это.