В МВД РФ заявили, что не могут вводить ограничения на розничную торговлю алкоголем

Официальный представитель ведомства Ирина Волк отметила, что министерство имеет право только реализовывать принятые законодательные инициативы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. МВД России как исполнительный орган власти не может вводить ограничения и запреты на розничную торговлю алкоголем и сигаретами, в том числе для иностранцев. Министерство имеет право только реализовывать принятые законодательные инициативы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее во вторник телеканал RT сообщил, что депутат Госдумы Султан Хамзаев направил главе МВД России Владимиру Колокольцеву письмо, в котором предложил ограничить иностранным гражданам право участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией. В обращении законодатель отметил, что за 2023 год количество преступлений, связанных с продажей контрафактного алкоголя, составляет более десятка случаев, попавших в средства массовой информации. При этом, по его словам, за производством и реализацией данной незаконной продукции стояли граждане иностранных государств.

"Один из депутатов Госдумы обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением ограничить иностранным гражданам право участвовать в розничной торговле алкогольной и табачной продукцией. Тема, бесспорно, злободневная, - написала Волк в Telegram-канале. - Однако необходимо отметить, что МВД РФ - федеральный орган исполнительной власти. Какие ограничения и запреты введут законодатели, такие МВД России будет реализовывать".