Путин назвал важным направлением укрепление кадрового потенциала муниципалитетов

По словам президента, страна заинтересована в том, чтобы на эту работу приходили подготовленные и желающие работать люди

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Укрепление кадрового потенциала муниципалитетов является одним из важных направлений, страна заинтересована в том, чтобы на эту работу приходили подготовленные и желающие работать люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований.

"Мы очень заинтересованы, - когда я говорю "мы", имею в виду страну в целом, - в том, <…> чтобы на эту работу люди приходили подготовленные, перспективные, умеющие и желающие работать и добиваться результатов на этом важнейшем участке. То есть очень важное направление - это укрепление кадрового потенциала", - сказал он, отметив, что в этой сфере очень много направлений.

Путин напомнил, что утром подписал указ об установлении звания "Заслуженный работник местного самоуправления РФ", и главы муниципалитетов на встрече с президентом зааплодировали.

"Давно пора было это сделать, [это] один из важнейших участков работы, без всякого преувеличения - общегосударственного значения. И многие люди заслужили того, чтобы государство и таким образом отмечало их заслуги", - подчеркнул президент.