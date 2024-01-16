В Рязанской области проверяют информацию об отказе в приеме пациентов с корью

Информацию об отказе распространили некоторые СМИ

ТАСС, 16 января. Прокуратура Рязанской области начала проверку в Сасовском межрайонном медицинском центре, персонал которого отказался принимать пациентов с корью, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Организована проверка соблюдения требований законодательства о здравоохранении. Основанием для проведения надзорных мероприятий послужили сведения СМИ о том, что в Рязанской области медцентр отказался принимать больных корью пациентов. Им пришлось ехать в другой город", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 15 января 23-летней мужчина был доставлен бригадой скорой медицинской помощи в инфекционное отделение сасовского медцентра, однако персонал больницы ему отказал в доступе в помещение под предлогом занятости врача-инфекциониста. "В ходе проверки органами прокуратуры будет дана оценка правомерности действий сотрудников медицинского учреждения. Решается вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе.