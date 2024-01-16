Путин: все программы развития и подготовки кадров должны быть доступны в новых регионах

Президент отметил роль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Жители новых регионов должны иметь возможность участвовать в программах развития и подготовки муниципальных кадров, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

"Конечно, все программы развития, подготовки муниципальных кадров должны быть доступны коллегам из Донбасса и Новороссии. Это само собой разумеется, наверное, об этом тоже поговорим. Им нужно встраиваться в нашу правовую систему", - подчеркнул глава государства.

Отдельно он отметил роль Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. "Здесь речь не только о том, что ассоциация помогает поднимать престиж местного самоуправления и тех, кто работает в этой системе, но и выстраивает диалог с региональными и федеральными органами власти, что чрезвычайно важно для того, чтобы принимать взвешенные, реализуемые на муниципальном уровне решения. Решений напринимать можно много, благих намерений всегда достаточно. Вот как их реализовывать - это другой вопрос. И здесь, конечно, очень важен диалог и сопоставление этих возможностей с пожеланиями", - указал Путин.