Туристический маршрут по горнолыжным курортам Сибири создадут в 2024 году

На поезде туристы смогут за выходные побывать на горнолыжных базах Бийска и Шерегеша и вернуться в Новосибирск

НОВОСИБИРСК, 16 января. /ТАСС/. Железнодорожный тур запустят в 2024 году из Новосибирска в Шерегеш и Бийск - по крупнейшим в Сибири горнолыжным курортам. Об этом сообщил ТАСС председатель исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (МАСС) Геннадий Гусельников.

Как уточнили в пресс-службе МАСС, предполагается сделать железнодорожный туристический маршрут Новосибирск - Бийск - Шерегеш - Новосибирск маршрутом "выходного дня". На поезде туристы смогут за выходные побывать на горнолыжных базах Бийска и Шерегеша и вернуться в Новосибирск. Создание маршрута обсуждается с лета 2023 года представителями турбизнеса, ОАО "РЖД" и компаний-перевозчиков.

"Железная дорога (ОАО "РЖД" - прим. ТАСС) просчитала маршрут, предложила варианты цены, они достаточно интересные для обзорной экскурсии, для целевой аудитории, которая приехала на деловое мероприятие в Новосибирск - и у них есть три дня увидеть два курорта Сибири - Кузбасс и Алтай. Цена вполне привлекательная при условии, если загрузим восемь вагонов, не меньше. В этом пределе лежит задача, чтобы экономику привести к рентабельности", - сказал Гусельников, уточнив, что запуск маршрута запланирован на этот год.

Он отметил, что ОАО "РЖД" уже готово запустить поезда по маршруту, сейчас решается вопрос с туроператорами на площадках "Сибирского соглашения". В настоящее время нет подобных туров, которые бы охватывали сразу оба курорта.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" является одним из самых популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 годов здесь отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны. Рядом с Бийском находится город-курорт Белокуриха - один из крупнейших курортов РФ, который в течение 10 лет находился в статусе лучшего курорта федерального значения по версии форума "Здравница".