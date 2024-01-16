В Дании останавливают международное усыновление детей

Вице-председателя правления DIA Анн Фриис отметила, что это было непростым решением

СТОКГОЛЬМ, 16 января. /ТАСС/. Занимающаяся международным усыновлением в Дании организация Danish International Adoption (DIA) прекращает делать это. Об этом она сообщает в пресс-релизе.

Это означает, что датчане больше не могут усыновлять детей за пределами страны.

"Это непростое решение для руководства DIA. Но другого выхода мы не видим. В нынешних условиях в Дании международное усыновление больше не может осуществляться такой неправительственной организацией, как наша", - приводятся в пресс-релизе слова вице-председателя правления DIA Анн Фриис.

В ноябре DIA подверглась резкой критике за свою деятельность в сфере международного усыновления. Организацию обвиняли среди прочего в том, что она действовала с нарушением принципов Гаагской конвенции и Закона об усыновлении.

Эта организация получила разрешение от государства на посредничество в усыновлении 60 лет назад. С середины 1970-х по 2010 годы в Данию ежегодно усыновлялось 400-500 детей. Если этот показатель в 2010 году составил 418, то в последние три года - 20-40 в год.

Норвежские СМИ сообщили, что королевство прекращает усыновление детей из нескольких стран, в том числе из Филиппин и Тайваня после информации о незаконных усыновлениях. По данным газеты VG, детей продавали на Филиппинах и давали им фальшивые свидетельства о рождении. Швеция также начала проверку усыновлений детей из Филиппин.