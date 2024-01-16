Путин заявил, что в России трудятся порядка 4,5 млн муниципальных работников

Президент РФ отметил, что работа муниципалитетов является "самой сложной", потому что местным властям приходится отвечать на те вопросы, к которым они "подчас не имеют отношения, которые не входят в их компетенцию"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. В муниципальной сфере России работают порядка 4,5 млн человек, каждый из которых имеет свой вклад в развитие территорий, сообщил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с главами муниципальных образований глава государства отметил, что проходящий муниципальный форум является первым и, по мнению президента, называется очень красиво - "Малая Родина - сила России". Путин добавил, что на форум приехали порядка 7 тыс. человек.

"Но Ирина Михайловна [Гусева, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления] сейчас подсказала, что в целом в системе работает 4,5 млн [человек]. Конечно, всех собрать невозможно, но каждый из них имеет свой вклад в развитие соответствующих территорий", - сказал президент.

Он обратил внимание и на то, что работа муниципалитетов является "самой сложной", потому что местным властям приходится отвечать на те вопросы, к которым они "подчас не имеют отношения, которые не входят в их компетенцию". "Но все равно люди приходят прежде всего к вам: им до Москвы, до Кремля, до Белого дома не добраться, а к вам, надеюсь, они попадают", - указал Путин.

Он также добавил, что работа региональных властей должны бать выстроена таким образом, чтобы "компетенция совпадала с объемом финансирования и с источниками". Президент отметил, что рассчитывает обсудить это с участниками встречи.