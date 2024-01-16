Путин призвал масштабировать хорошие муниципальные практики регионов

По словам президента, важно иметь площадки, которые позволяют это делать

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Много хороших муниципальных практик существует в регионах России, их необходимо масштабировать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований регионов страны.

Глава государства подчеркнул, что в регионах есть "очень хорошие практики". "Все бывает, страна огромная, проблем не счесть, само собой разумеется, но есть очень хорошие практики, и, конечно, нужно их масштабировать. Очень важно иметь такие площадки, которые позволяют это делать", - указал Путин.

Он выразил надежду на то, что главы муниципалитетов на встрече поделятся своими идеями, а также "впечатлениями от того, что происходит" в регионах, прежде всего на тему того, что касается непосредственно их работы.