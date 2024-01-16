СМИ: Борис Джонсон захотел купить копию двери с Даунинг-стрит из сериала "Корона"

По данным газеты The Sun, торги пройдут 7 февраля

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон сделал ставку на аукционе, чтобы приобрести копию черной двери своей бывшей резиденции на Даунинг-стрит, 10, которая использовалась в телесериале "Корона" (The Crown, 2016 - 2023). Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на неназванный источник.

"Он заставил всех расхохотаться. Это огромный предмет реквизита, так что никто не знает, куда Борис поставит ее, если он победит. Но он явно испытал ностальгию, когда увидел ее. Команда, которая занимается продажами, пошутила, что он так хочет вернуться внутрь здания номер 10, что он покупает ее для своего дома", - сообщил собеседник таблоида.

Он добавил, что торги, которые организует аукционный дом Bonhams, пройдут 7 февраля, а Джонсон будет в курсе того, какие ставки делают другие претенденты на обладание дверью высотой без малого четыре метра. Как уточняет газета The Times, стоимость лота составляет от £20 тыс. до £30 тыс. ($25 - 38 тыс.), а 59-летний экс-политик сделал ставку по верхнему пределу.

Дверь использовалась при съемках первого сезона сериала, в котором речь идет о премьерстве Уинстона Черчилля (1874 - 1965). Его роль в "Короне" исполнил американский актер Джон Литгоу.

Джонсон занимал пост главы правительства с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022 года. Он объявил о своей отставке после того, как его правительство покинули почти 60 человек в свете скандала вокруг парламентария от правящей Консервативной партии Криса Пинчера, получавшего назначения на высокие партийные и правительственные посты, несмотря на обвинения в домогательствах. Кроме того, однопартийцы Джонсона были возмущены историей с вечеринками, проходившими в его канцелярии и резиденции в разгар действия коронавирусных ограничений. В июне 2023 года Джонсон, продолжавший оставаться депутатом Палаты общин, объявил о сложении с себя депутатских полномочий в преддверии публикации разгромного для него доклада парламентского комитета по поводу этих вечеринок. В 2023 году Джонсон вместе с семьей переехал в особняк под Лондоном в графстве Оксфордшир стоимостью £3,8 млн.