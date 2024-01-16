Путин на встрече с главами муниципалитетов вспомнил анекдот про сыр и сосиски

Глава администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолий Балбеков, присутствующий на мероприятии, рассказал, что в регионе производят более 60 разновидностей сыра, в том числе с голубой плесенью

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов субъектов РФ рассказал анекдот про сыр с голубой плесенью и сосиски.

Глава администрации Бобровского муниципального района Воронежской области Анатолий Балбеков, присутствующий на мероприятии, рассказал, что в Бобровском районе производится более 60 разновидностей сыра, в том числе с голубой плесенью. Путин, улыбнувшись, прервал своего собеседника и сказал: "Вспомнил, [как] вчера анекдот рассказывали: "У вас сыр с плесенью есть? Нет, сосиски есть".

"Слава богу, у нас с голубой плесенью сыр есть", - с иронией заметил он. "А сосиски нужно нам [производить] высшего качества", - добавил президент. "Сосиски мы тоже делаем", - ответил Балбеков под смех участников встречи.