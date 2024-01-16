Книга Гиннесса отозвала титул у самого пожилого пса в мире

Guinness World Records усомнилась в его возрасте

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Книга рекордов Гиннесса временно лишила умершего в прошлом году пса Боби титула самой пожилой собаки в истории, усомнившись, что ему действительно был 31 год. Об этом говорится в заявлении, распространенном компанией Guinness World Records.

"На время осуществления проверки мы решили приостановить действие титулов "самая старая живущая сейчас собака" и "самая старая собака в истории" до тех пор, пока не установим все необходимые факты", - говорится в документе.

Пес сторожевой породы алентежский мастиф попал в Книгу рекордов Гиннесса в феврале 2023 года. Дату его рождения - 11 мая 1992 года - подтверждали записи государственной ветеринарной базы данных Португалии и ветслужбы муниципалитета Лейрия. В октябре 2023 года стало известно, что Боби, который почти всю жизнь прожил в португальской деревне Кокейруш на западном побережье страны, умер на 32-м году жизни при том что средняя продолжительность жизни алентежских мастифов составляет от 12 до 14 лет.

После появления этой новости пользователи интернета начали активно обсуждать одну из фотографий Боби, сделанную в 1999 году. Они обратили внимание на другой по сравнению с современными снимками окрас лап пса. Расследование, проведенное журналом Wired, показало, что информация о возрасте собаки была внесена в португальские базы данных лишь со слов ее хозяина и только в 2022 году.

Австралийская пастушья собака Блюи, прожившая 29 лет и усыпленная в 1939 году из-за тяжелой болезни, считалась рекордсменкой до регистрации рекорда Боби. Ее возраст также подтверждался документами. Окончательного подтверждения не получил рекорд умершей в 1984 году собаки по кличке Чила - помеси лабрадора-ретривера с австралийской пастушьей собакой. По словам ее хозяина, на момент смерти ей было 32 года и 3 дня.

На звание самой старой из ныне живущих собак претендует чихуахуа по имени Спайк, которому может быть 24 года. При этом у его хозяйки нет точных данных о возрасте пса, которого она нашла на парковке в 2009 году. Осмотревший его тогда ветеринар решил, что Спайку около 10 лет, и эту цифру внесли в его документы. Представители Книги рекордов Гиннесса планируют обратиться к независимому эксперту-ветеринару за новой оценкой возраста Спайка.