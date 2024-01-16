Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество и сплоченность

Президент заверил, что власти будут им помогать

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных регионов России за мужество и сплоченность и заверил, что власти будут им помогать.

"Прежде хочу сказать и вам, и всем людям, которые проживают на этих приграничных территориях, <...> слова благодарности за <...> мужество и сплоченность. Мы будем делать все, чтобы их поддержать. А ваших коллег на муниципальном уровне, я имею в виду служащих муниципальных, я знаю, как они ведут себя героически под обстрелами, оказывают помощь старикам, и детям, и женщинам - это действительно проявление лучших черт национального характера", - сказал он на встрече с главами муниципальных образований субъектов России, обращаясь к главе администрации Красногвардейского района Белгородской области Галине Руденко.