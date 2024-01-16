ГИБДД Москвы выдала более 320 тыс. водительских прав за 2023 год

Также сотрудники столичной Госавтоинспекции в 2023 году совершили в общей сложности более 1 млн 90 тыс. регистрационных действий

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции выдали более 320 тыс. водительских удостоверений за прошлый год, 16 тыс. из них - жителям новых субъектов России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД Москвы.

"В течение прошлого года сотрудниками экзаменационных подразделений выдано более 320 тыс. водительских удостоверений, в том числе произведен обмен более 16 тыс. водительских удостоверений жителям новых субъектов РФ", - сказали в пресс-службе. В 2022 году эта цифра была почти на 70 тыс. больше.

По данным ведомства, за прошлый год сотрудники столичной Госавтоинспекции совершили в общей сложности более 1 млн 90 тыс. регистрационных действий. В 2022 году было осуществлено 897 тыс. регистраций.

Жители новых регионов России с 14 декабря 2022 года до 1 января 2026 года могут обменять ранее выданные компетентными органами Украины, ДНР и ЛНР водительские удостоверения на российские без экзамена и медицинского освидетельствования, предъявив паспорт или вид на жительство, а также сами права. В столице для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей эта услуга предоставлялась МО ГИБДД технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы №1 ГУ МВД России по Москве на Лобненской улице, дом 20. Позже были открыты еще четыре пункта обмена водительских прав.