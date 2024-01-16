Глава СПЧ поддержал возможность удаленной работы без больничного в случае болезни

Валерий Фадеев подчеркнул важность того, чтобы такое решение заболевший человек принимал добровольно и чтобы оно не несло угрозу его здоровью, "что обязан в свою очередь согласовать врач"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев поддержал инициативу, предусматривающую в случае болезни работника возможность удаленной работы без оформления больничного.

"Я поддерживаю эту инициативу, которая напрямую затрагивает миллионы граждан <…>, бумажные больничные многие просто не сдавали, а электронные больничные (а их схемы оплаты для многих невыгодны) зачастую открываются автоматически, и, например, сотрудник со сломанной ногой, которому для работы достаточно компьютера вне офиса, будет выполнять свою работу, но сидеть на вынужденном больничном минимум недели три", - цитирует слова Фадеева Telegram-канал СПЧ.

"Это несправедливо, надо предоставить работникам право использовать в таких ситуациях удаленную занятость", - добавил он. Глава СПЧ подчеркнул важность того, чтобы такое решение заболевший человек принимал добровольно и чтобы оно не несло угрозу его здоровью, "что обязан в свою очередь согласовать врач".

"Мы не должны нарушить права человека на получение медицинской помощи, его права как работника, и при этом можем одновременно создать условия для того, чтобы работник не потерял в заработке. При таком системном подходе все можно сделать качественно и взаимовыгодно", - добавил глава СПЧ.

В Telegram-канале СПЧ отмечается, что в Госдуму в весеннюю сессию планируют внести законопроект с изменениями в Трудовой кодекс РФ, которые позволят заболевшим работникам выполнять свои обязанности дистанционно без оформления больничного листа. Фадеев высказал надежду, что отклик Минздрава и Минтруда, которые, по его словам, сейчас оценивают эту идею, будет положительным.