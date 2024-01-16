В Москве госпитализировали народного артиста РФ Евгения Герчакова

Говоря о самочувствии, актер отметил, что уже чувствует себя лучше

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Народный артист РФ Евгений Герчаков из-за проблем с давлением госпитализирован в Москве. Об этом сам актер сообщил ТАСС.

"Спасибо, это правда. Очень высокое давление", - ответил он на вопрос о госпитализации. Говоря о самочувствии, актер отметил, что уже чувствует себя лучше.

Герчакову 74 года. Он родился 31 июля 1949 года в Находке. Окончил факультет актеров театра музыкальной комедии Государственного музыкального училища имени Гнесиных (ныне - Музыкальное училище имени Гнесиных Российской академии музыки имени Гнесиных). В 1972-1982 годах был актером Центрального театра Советской армии (ныне - Центральный академический театр Российской армии). В 1982-1992 годах служил в Московском театре "Эрмитаж". С конца 1990-х годов играет в "Театре Луны".

Среди киноролей актера директор оркестра в комедии "Ширли-мырли", Антонеску в сериале "Петр Лещенко. Все, что было", Николай Петрович в комедии "Бабушка легкого поведения" и другие образы.